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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

أصالة
أصالة

ردت الفنانة أصالة لأول مرة على المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب في مصر، عبر حسابها على “تويتر”، من خلال الرد على تغريدات متابعيها ومحبيها.

شاهد الفيديو:

 

وكتبت أصالة ردا في إحدى التغريدات: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة".

جاء ذلك ردا على تغريدات عارضت إقامة حفل أصالة المرتقب في مصر خلال أيام بعد تصريحات منسوبة لها في وقت سابق.

وتحيي الفنانة أصالة حفلا فنيا في القاهرة، وتحديدا في حديقة متحف الحضارات، في الخامس من مايو، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.

شاهد الفيديو:

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