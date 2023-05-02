المناطق الحرة: مصر تتحول لبيئة جاذبة للاستثمارات

أكد عمرو نور الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في الهيئة العامة لـ الاستثمار ومنذ شهر 12 الماضي وحتى هذه اللحظة هناك اجتماع أسبوعيا مع رواد الأعمال والشركات الناشئة وهناك تنسيق كامل مع هيئة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات والرقابة المالية بتعليمات من مجلس الوزراء للوصول للمشاكل التي تواجه القطاع المهم والمؤثر، والذي تهتم به الدولة المصرية.

وأشار "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اهتمام مجلس الوزراء برواد الأعمال كبير جدًا وظهر في الاجتماع الأخير، مؤكدًا أنه كان هناك مطالبات بعرض مشاكل رواد الأعمال والتغلب عليها.

وأوضح، أنهم في الهيئة العامة للاستثمار يستقبلون أفكار رواد الأعمال لتقديم الدعم والمساعدة له والتعاون في بداية مشروعه، مؤكدًا أن الدولة تبحث أن تكون من البيئات الجاذبة لرواد الأعمال والاستثمار.