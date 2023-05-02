الكونجرس يصدم كييف.. اعتراف أمريكي ينذر بمصير كارثي لـ أوكرانيا

قال عضو الكونجرس الأمريكي، مايكل ماكول، إن نجاح أو فشل الهجوم الأوكراني القادم سيقرر مستقبل المساعدات الغربية لـ كييف.

وحسب وكالة “بلومبرج: الأمريكية، قال ماكول، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “ستشن أوكرانيا هجوماً مضاداً قريباً جداً الآن. أعتقد أنه سيكون هناك الكثير على المحك مع هذا الهجوم المضاد. إذا نجحت أوكرانيا في نظر الشعب الأمريكي والعالم، أعتقد أنها ستغير قواعد اللعبة للحصول على الدعم المستمر. إذا لم يكونوا كذلك، فسيكون لذلك تأثير سلبي أيضًا”.

ويتمتع الجمهوريون حاليًا بأغلبية صغيرة في مجلس النواب الأمريكي، بينما يسيطر الديمقراطيون مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وبينما انتقد بعض أعضاء الحزب كمية الأسلحة والذخيرة والأموال المرسلة إلى كييف، فإن ماكول جزء من المجموعة التي تفضل إرسال المزيد وأسرع.

وكانت أوكرانيا تعلن عن بدء هجوم كبير منذ أسابيع، على الرغم من أن العديد من المسؤولين اشتكوا من نقص الذخيرة والأسلحة وحتى الطقس.

وفي حديثه إلى لوكالة “بلومبرج”، غامر ماكول بتخمين المكان الذي قد يحدث فيه القتال.

وقال: “توقعي أنهم سيحاولون النزول وضرب الجسر البري في شبه جزيرة القرم ولديهم استراتيجية جريئة للغاية من شأنها أن تدفع بعد ذلك العدوان الروسي إلى الوراء”، مضيفًا أنه “بعد ذلك يمكن أن تدعو كييف إلى وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يمكننا بعد ذلك إجراء مفاوضات ، لحل هذا الأمر في النهاية”.

وتم عرض مثل هذا السيناريو الشهر الماضي من قبل “بوليتيكو”، في قصة زعمت أن الحكومة الأمريكية كانت متشككة في فرص كييف في المعركة وتضغط من أجل هدنة مفتوحة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من الحصول على استراحة.