إيهاب الكومي يكشف آخر تفاصيل لقاء الأهلي وبيراميدز بالسوبر..والعقوبات المتوقعة على الزمالك

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بيراميدز يواجه الأهلي في كأس السوبر المصري، مشيرا إلى أنه سنطبق اللائحة على نادي الزمالك بعد اعتذاره عن خوض اللقاء، مشيرا إلى أن اللقاء سيقام الجمعة المقبل.

وقال إيهاب الكومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه تم الإنتهاء من جميع التأشيرات لبعثة نادي بيراميدز لمواجهة الأهلي في السوبر بالإمارات.

وتابع عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، أن الزمالك أرسل إيميل يعتذر عن خوضه لمباراة السوبر واعتبرنا اعتذاره نهائيا، مؤكدا أن اللائحة تنص على توقيع عقوبة على النادي المعتذر عن خوض المباراة بغرامة 500 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة لمدة موسم.

لسنا في خصومة مع نادي الزمالك.

وأشار إيهاب الكومي إلى أن اتحاد الكرة ليس له علاقة بأزمة كهربا ولجنة الانضباط هي المسئولة، ولسنا في خصومة مع نادي الزمالك.