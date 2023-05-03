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مرأة

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،كيفية تقشير الركب والأكواع للعرائس.

 

كيفية تقشير الركب والأكواع كما يلي :-
.  الكركم والعسل نضع ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وملعقة صغيرة من الحليب البودرة في وعاء، ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد، ثم نطبق المزيج على الركب والأكواع، ونتركه لمدة نصف ساعة، ثمّ نغسل المنطقة بالماء مع الفرك لمدة دقيقتين، ونكرر هذه العملية ثلاث مرات أسبوعياً.
·  الليمون وزيت الزيتون نضع ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء، ونمزج المكوّنات معاً، ثمّ نطبق الخليط على المنطقة المراد تقشيرها مع الفرك بحركات دائرية مدة خمس دقائق، ونكرر هذه العملية مرتين أسبوعياً.
·السكر وزيت الزيتون نضع نصف كوب من السكر البودرة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء، ونمزج المكوّنات معاً بشكل جيد، ثمّ نطبق المزيج على المكان المراد تقشيره مع التدليك بخفة، ثمّ نغسله بالماء البارد، ونكرر هذه العملية مرة أسبوعياً.
· البابايا والعسل نضع ملعقة كبيرة من البابايا في وعاء، ونضيف إليها ملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي، ونمزج المكوّنات معاً بشكل جيد، ثمّ نطبق المزيج على الركب والأكواع مع الفرك بحركات دائرية لتتشرب البشرة المزيج، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الفاتر، ونكرر هذه العملية مرة أسبوعياً.
· الملح والسكر نضع عصير حبتين من الليمون الطازج، وكوبين صغيرين من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من الملح، وكوب من السكر الخشن في وعاء، ونخلط المكوّنات جيداً، ثمّ نضع المزيج على المراد تقشيرها مع الفرك مدة ربع ساعة، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الفاتر، ونكرر هذه العملية مرتين شهرياً.
·زيت الزيتون والملح نسخن مقداراً من زيت الزيتون في وعاء على النار، ثمّ ندلك المنطقة المراد تقشيرها بها لعدة دقائق، ثمّ نفرك المنطقة بالملح والليمون مدة خمس دقائق، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الفاتر، ونكرر هذه العملية مرة أسبوعياً.

الركب والأكواع الكركم والعسل الليمون الطازج الكركم

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