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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق صلاح سالم لضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق

صلاح سالم
صلاح سالم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور صلاح سالم .

علي ان يكون الغلق بالإتجاه القادم من ميدان حسن الأنور إتجاه كوبرى السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة وحتى محطة وقود التعاون لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق .

و تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال (45 يوم) ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 .

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

➢ القادم من ميدان حسن الأنور إستكمال السير بمحور صلاح سالم "التوسعة المستحدثة" فيميناً خلف نادى الأبطال للقوات المسلحة "الطريق المستحدث" إتجاه شارع  عين الحياة فالدوران والعودة من أسفل كوبرى متحف الحضارة إتجاه صلاح سالم وكوبرى السيدة عائشة.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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