مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية أهم أولوياتي في "الحوار الوطني"

أكدت مها أبو بكر، المحامية والحقوقية، أن هناك ماسأة في المحاكم وبالأخص الجزء الخاص بتكلفة الرسوم القضائية المدفوعة في الدعاوي والتي تكون مرتفعة جدًا، حيث إن هناك رسوم تضعها المحاكم بلا نص قانوني.





وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تعمل على ملفات خطيرة وشائكة في "الحوار الوطني" ولابد أن نواجه الصعوبات بالمكاشفة والصدق والشفافية، حيث أن تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل وقانون الأحوال الشخصية هم أولوياتها في "الحوار الوطني"، متابعة: "قانون الأحوال الشهصية نشف ريقنا.. ونطالب بتعديله منذ 10 سنوات".

وفي نفس السياق، أوضح ياسر الهواري، ناشط سياسي، أن مشاركة في الحوار الوطني من خلال أجندة هامة وأهم أولوياته بخصوص سجناء الرأي وسجناء بسبب نشر أخبار كاذبة أو تداول لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف أنه عاد إلى مصر ولم يتعرض إلى أي مضايقات وهذا هو الطبيعي والمنطقي، منوهًا بأنه ولابد أن يكون هناك ضمانة لعودة السياسيين المصريين من الخارج، حيث إن شيطنة العمل السياسي هي السبب

