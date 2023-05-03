أبرز 10 تصريحات لـ أبو الغيط مع أحمد موسى |شاهد

السودان دولة غنية للغاية

رغبة من عدد كبير من الدول العربية لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية

أبو الغيط يكشف الدور التاريخي للسوادن مع الجيش المصري في حرب أكتوبر وقبلها

المواجهات المسلحة في السودان قد تنتهي خلال اسبوعين

الجامعة العربية تدعم الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهناك مقترح أمريكي

ما حدث في السودان في 2019 امتداد لفوضى 2011 وهذا الحل

اتواقع أن تحسم القوات المسلحة السودانية الموقف على الأرض

أبو الغيط يكشف طلب عاجل من مبارك له بعد توليه وزارة الخارجية

الاتحاد الافريقي لن يحل ازمة سد النهضة.

مبارك كان يتحدث عن زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء

أطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، عدة تصريحات هامة نرصدها في سياق التقرير التالي:



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن كنت أرى أن هناك احتمالات قوية لانفجار الوضع في السودان، مضيفا أن السودان لديها قوات مسلحة ولكن بجوارها وعلى التوازي قوات مليشيات صبغتها صبغة قانونية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، أصبح في السودان الان قوتين مسلحة، لابد أن يكون هناك جيش واحد قوي في السودان، متابعا أن السودان دولة غنية للغاية ولا ننخدع بحالة الفقرة على السطح.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن خطورة الوضع في السودان الآن، وخسائره رهيبة على المجتمع السوداني وعلى الإقليم المحيط به، مستدركا أن الجوار السوداني يهدد الكثير من الأقاليم مثل الجزائر وتونس وليبيا ومصر.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مع تطور الأمور العسكرية ستجد المليشيات أنها في وضع صعب لذلك تلجأ للمجموعات الإرهابية المسلحة.



وأضاف أحمد أبو الغيط، أن مصر تتمتع بالاستقرار ولها أسلوب في التعامل مع من يدخلون أراضيها، متابعا أن المدارس والمستشفيات والدعم الاقتصادي المصري متاح للجميع.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المواجهات المسلحة في السودان قد تنتهي خلال اسبوعين، لافتا إلى أن قد تتحول مليشيات الدعم السريع إلى قنابل موقوتة في أقاليم سودانية أخرى.



وأكمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن السودان قادر على انهاء الازمة على أراضيها، الوضوع في السودان خطير وصعب وقاسي على الشعب السوداني.



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القاذقات الثقيلة المصرية وهى سوفيتية الصنع ضربت القواعد الاسرائيلية في حرب أكتوبر اتخذت قاعدة وادي سيدنا والقواعد السودانية للتدريب والحماية في الفترة من 1967 حتى 1973.



وأضاف أحمد أبو الغيط، أن السودان استضافت طيارين مصريين قبل الحرب على أراضيها.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إطلاق النار فورا في السودان، وكل محاولات وقف إطلاق النار في السودان حتى الآن لم تنجح.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تدعم الدولة السودانية متمثلة في الوفد السوداني، والسفير السوداني، والفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأضاف أحمد أبو الغيط، أن المجمتع الغربي يهتم بالمآسي والإنسانية في الاوضاع الاقليمية والدولية، ومطلوب منه الاستمرار في الضغط لوقف إطلاق النار في السودان.



وتابع أن هناك مقترحا أمريكيا بعقد لقاءات بين طرفي الأزمة في جوبا أو السعودية لوقف إطلاق النار.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن أتصور أن ما حدث في السودان في 2019 هو ربيع عربي جديد وامتداد لفوضى 2011.



وأضاف أحمد أبو الغيط، أن الحل في السودان لا يجب السماح بالعودة للوضع الذي أطلق هذا الصدام، متابعا أن لا بد من الوصول لصيغة جديدة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع أما بالدمج أو بالبحث عن الاستقرار الداخلي.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تطورات الأوضاع الحالية في السودان قد تقود إلى تقسيم السودان.



كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أن القرارت التي اتخذت لغزو العراق في 2003 تسبب في ما وصل إلية الأن.



وأضاف أحمد أبو الغيط، أن ما يحدث في السودان تهديد للأمن القومي العربي والمصري، متابعا أن اتواقع أن تحسم القوات المسلحة السودانية الموقف على الأرض.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدبلوماسيون يتحركون بصعوبة بسبب اطلاق النار في السودان، مستدركا أن نأمل توقف اطلاق النار في أسرع وقت ممكن والتواصل والوصول للاستقرار في السودان.



كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تفاصيل طلب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما تولى وزارة الخارجية المصرية في ذلط الوقت.



وقال أحمد أبو الغيط، إن عندما تم تعيني وزيرا للخارجية في عهد مبارك طلب مني الاهتمام بالسودان.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قال لي أن السودان هى عمق استراتيجي لمصر ويجب الاهتمام بها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدال الفتاح السيسي يعلم جيدا أهمية السودان لمصر.



كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أن هناك مناطق داخل سوريا تقوم بإنتاج المخدرات ويجب مواجهتها.



وقال أحمد أبو الغيط، إن يحق لدولة أو مجموعة دول مناقشة عودة سوريا للجامعة العربية.



وأضاف أن شغل المقعد السوري في جامعة الدول العربية سياق سيأخذ وقتا طويلا ومتدرج، متابعا أن هناك رغبة من عدد كبير من الدول العربية لعودة سوريا شغل مقعدها في جامعة الدول العربية.



أبو الغيط: لو سقط صاروخ روسي بالخطأ على بولندا ستحدث أزمة عالمية



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الحرب الروسية الاوكرانية تهدد العالم بالخطر الكبير.



وقال أحمد أبو الغيط، إن الخطأ في الحساب واردة من الجانبين الروسي والأوكراني، مضيفا أن لو سقط صاروخ روسي بالخطأ على بولندا ستحدث أزمة عالمية.



وأضاف أن كثيرا من الدول الأوربية فيما بينهم اتفقت على الحدود.



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يتحدث عن زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء بصرف النظر عن اتفاقية السلام.



وأضاف أحمد أبو الغيط، أن التنظيمات الارهابية في سيناء هددت أمن مصر، والدولة المصرية تمكنت من القضاء على هذه التنظيمات.



وفي السياق نفسه أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن لن يحدث إصلاح لمنظومة مجلس الأمن الدولي.



علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أزمة سد النهضة الاثيوبي، مشيرا إلى أن أزمة سد النهضة مثيرة للقلق في المنطقة.



وأضاف أحمد أبو الغيط، أن الاتحاد الأفريقي لن يحل أزمة سد النهضة.



