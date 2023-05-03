مغالطات كثيرة | ميدو ينتقد اتحاد الكرة بسبب الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو، خطاب اتحاد الكرة المُوجه لنادي الزمالك بشأن منح النادي مهلة ساعة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في لقاء السوبر من عدمه.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خطاب اتحاد الكرة للزمالك اليوم فيه مغالطات كثيرة للغاية، والخطاب الموجه لنادي الزمالك بـ 52 دقيقة فقط قبل اتخاذ القرار، هو خطاب يتجاهل تمامًا بيان نادي الزمالك بالاعتذار عن عدم المشاركة في لقاء السوبر في واقعة وأمر غريب جدا" .

وأضاف: "الخطاب الخاص باتحاد الكرة الموجه لنادي الزمالك غريب" .

واختتم: "هذا الخطاب يقلل من قيمة نادي الزمالك، والزمالك دائما ما يُعلي مصلحة الوطن ولكن لكل شيء حد، فلجنة التظلمات اتخذت قرارات معاكسة في نفس المواقف".