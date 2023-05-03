أخبار التوك شو| مفاجأة الثانوية العامة.. ومشاركة كهربا في السوبر.. وضربة مدوية للدولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أوقفوا النار.. رسالة عاجلة من الدول العربية لطرفي الأزمة السودانية

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مستجدات الأزمة السودانية، موضحا أن بعض التصرفات غير المدروسة وغير المتزنة تقود إلى عواقب وخيمة في الدول.

وتابع السفير أحمد أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في السودان تهديد للأمن القومي العربي والمصري.

وأوضح السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المجتمع المصري يستضيف 9 ملايين مواطن عربي على أرضه كما قال الرئيس السيسي .

ولفت إلى أن الدولة المصرية لا تفرض أي قيود على ضيوفها والذين يندمجون داخل المجتمع ويحصلون على مزايا مواطنيها، مشيرا إلى سيتوجه إلى السودان على الفور إذا سمحت الظروف هناك.

وأوضح السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تلقى رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان بواسطة المبعوث الخاص حول آخر تطورات الأزمة السودانية.

وكشف عن رسالته للطرفين: أوقفوا إطلاق النار وحاولوا التوصل إلى ما يحقق استقرار للمجتمع السوداني في إطار تفهم بين السلطة السودانية والتدخل السريع .

ولفت السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن نتائج الحرب إذا كسبت الميليشيا سيكون هناك وضع جديد في السودان، متوقعًا أن تحسم القوات المسلحة السودانية الموقف على الأرض.



أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أن هناك مناطق داخل سوريا تقوم بإنتاج المخدرات ويجب مواجهتها.



ضربة مدوية لـ الدولار.. أحمد موسى: خطة لتخفيف الاعتماد على الورقة الخضراء

تناول الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، في فقرة "أخبارنا إيه الليلة"، موضوعا بعنوان "خطة مصرية عربية لتخفيف الاعتماد على عملة الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية".

أبو الغيط لـ أحمد موسى: السودان دولة غنية للغاية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن كنت أرى أن هناك احتمالات قوية لانفجار الوضع في السودان، مضيفا أن السودان لديه قوات مسلحة ولكن بجوارها وعلى التوازي قوات مليشيات الدعم السريع وصبغتها بصبغة قانونية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أصبح في السودان الان قوتان مسلحة، لابد أن يكون هناك جيش واحد قوي في السودان، متابعا أن السودان دولة غنية للغاية ولا ننخدع بحالة الفقر على السطح.

اتحاد الكرة: مشاركة كهربا في السوبر المصري صحيحة 100%

كشف الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن اجتماع اتحاد كرة القدم كان هدفه كيفية إقامة مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، وأن اتحاد كرة القدم بعيد عن أزمة كهربا.

وأضاف إيهاب الكومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اتحاد كرة القدم لا يتدخل في عمل لجنتي الانضباط والتظلمات، متابعا أن اتحاد كرة القدم ليس طرفا في أزمة كهربا، ومليون دولار مكافاة الفائز بالسوبر، و رئيس اتحاد كرة القدم لم يتحدث نهائيا عن تخفيف عقوبة كهربا.

يفجرها الوزير غدا| كاتب صحفي: مفاجأة غير متوقعة عن امتحانات الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عن امتحانات الثانوية العامة، والتي سيتم الإعلان عنها غدا.

وقال رفعت فياض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء أمس الثلاثاء، إن أسئلة الثانوية العامة العام الحالي مختلفة عن العام الماضي تماما، والذي قبله أيضا، وبالتحديد في موضوع الاختيار من متعدد.

15 % من أسئلة اللغة العربية



وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، أن الإجابة ستكون كتابيا وليس بالاختيار المتعدد، بمعنى أن إجابة 15% من أسئلة اللغة العربية ستكون ورقية في امتحانات الثانوية العامة.

ضياء رشوان: مسألة حبس الصحفيين من صميم مسئولياتي المهنية

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن مسألة حبس الصحفيين من صميم مسئولياته، وأنه تم الإفراج عن عشرات المحبوسين.

وأضاف ضياء رشوان: "مازال هناك مجموعة من الصحفيين المحبوسين وربنا وفقنا، وبالتواصل مع الجهات المختصة أفرج عن 32 صحفيا نقابيا و18 غير نقابي ومن تبقى تقريباً 10-12 اسما، خرج منهم إثنين أمس ومن ثم حبس الصحفيين سيكون من صميم واجباتي المهنية والشخصية وهو نص دستوري وهو إحترام حرية الصحافة في حرية الرأي والتعبير.



وتابع ضياء رشوان خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "خالد البلشي نقيب الصحفيين سيحضر الحوار الوطني وموقع درب كان لازم يتفتح.. لأننا عايزين مواقع أخرى تكون موجودة.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن أسباب حجب المواقع بعضها قانوني، مؤكدا أنهم مع الانفتاح الكامل مع الرجوع للقانون.

في روكسي.. منة فضالي تكشف مفاجأة عن شكل شفتيها بجعفر العمدة

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

عايزة أعمل فلاحة ومدمنة.. ماذا قالت منة فضالي عن نجاح جعفر العمدة؟ فيديوجراف

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، وسر ظهور شفتيها بهذا الشكل في المسلسل .

وقالت منة فضالي: "في المسلسل المفروض عملت شفايفي في روكسي لتحصل إفيهات بيني وبين زوجات زوجي، وكان لابد من عملها لسبب درامي".

وأضافت منة فضالي: "يكفيني العمل مع محمد سامي ولو لمشهد واحد.. أنا واثقة فيه جدا وهو مخرج متميز وعنده أمانة ويخاف على الممثل ويحبه".

واستطردت: "محمد سامي يهتم بأن يخرج الممثل أفضل ما عنده، وأنا كنت خايفة يكون دمي ثقيل".

بنتقد نفسي.. منة فضالي: شايفة إني مبعرفش أمثل.. فيديو

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: "أول مرة أعمل كوميدي وطول الوقت بعمل دراما".

وقالت منة فضالي: "مش بحب أتفرج على أي مشهد ليا بعد الانتهاء من تصويره مباشرة ".

وأضافت منة فضالي: "أنا بنتقد نفسي طول الوقت، وشايفة نفسي مبعرفش أمثل".