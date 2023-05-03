ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء انسحاب الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لجماهير الزمالك بعد اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في السوبر المصري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه رسالة لكل زملكاوي، لابد من أن تفخر بناديك، ومفيش حد يعرف يخلي نادي الزمالك يعرف يتخلى عن مبادئه" .

وأضاف: "انهاردة يوم لن ينساه التاريخ بالنسبة لنادي الزمالك، كل الناس في نادي الزمالك تجتمع على كلمة واحدة".

وواصل: "الزمالك كان منتظر من لجنة التظلمات بإصدار أي قرار، حتى ولو بإلغاء عقوبة كهربا".

واختتم: " ولو كان هناك إلغاء لعقوبة كهربا بقرار من لجنة التظلمات كان الزمالك سيسافر، وهذه معلوماتي من داخل نادي الزمالك".