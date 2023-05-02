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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الجيش الأمريكي بشأن اندلاع حرب بين روسيا وحلف الناتو

روسيا وحلف الناتو
روسيا وحلف الناتو

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن خطر اندلاع الحرب بين حلف شمال الأطلسي “الناتو” وروسيا أمر حقيقي للغاية.

وفي مقابلة مع مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، قال ميلي، إن "الناتو والولايات المتحدة لا يريدان حربا مع روسيا... لكن احتمال التصعيد حقيقي للغاية"، مضيفا أن "أوكرانيا بالتأكيد لا تريد تصعيد الصراع".

وأوضح ميلي، أن التهديد بالتصعيد يرجع إلى حقيقة أن "الحروب عاطفية للغاية".

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وقال: “كل يوم نحسب احتمالية التصعيد في كل إجراء نتخذه أو كل إجراء من قبل الروس، لأن عواقب التصعيد شديدة جدًا وستكون عواقب النزاع المسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، أو الناتو وروسيا إنه أمر مدمر لكلا الجانبين”.

ميلي حلف شمال الأطلسي الناتو روسيا

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