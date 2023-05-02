برلماني: الدولة داعمة للعمال وقرارات الرئيس رائدة

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تكن كل احترام وتقدير للعمال وتعمل على مساندتهم، ولذلك جاءت القرارات الأخيرة للرئيس السيسي في عيد العمال، لتؤكد تمامًا أن الدولة داعمة للعمال وحقوقهم بمختلف السبل.

وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة

ونوه شكري، في تصريح صحفي له اليوم، بأهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات. فهذا القرار جاء بمثابة إجراء داعم لعمال مصر، في الظروف الراهنة، وبخاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

وأشاد المهندس طارق شكري، بقرار الرئيس السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. موجها بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

واعتبر طارق شكري، أن اعانة العمالة غير المنتظمة، قرار غير مسبوق، فإعانة العمالة غير المنتظمة، والوقوف بجوارها لم يكون موجودا بالدولة المصرية من قبل، حتى جاء الرئيس السيسي ووضع الاهتمام بهم كذلك في صدارة أولوياته، منوها: إلى استفادة قطاع المقاولات والاستثمار العقاري به، وفيه أكثر من ٥ ملايين عامل بخلاف قطاعي الصناعة والزراعة، لتكون هذه الاعانة، مظلة حقيقية لهذه الفئة الهامة وملايين الأسر في مصر.

وواصل وكيل اسكان البرلمان، أن كل قرارات الرئيس السيسي جاءت منحازة تماما لهم، وتهدف للحفاظ عليهم واستقرار أسرهم. مشددا: على أهمية القرارات التى اتخذها السيسي لدعم عمال مصر. وكلها أسعدت شعب مصر، لأنها جاءت من القيادة السياسية لتصب مباشرة في صالح العمال وتخفف عنهم وترتقي بظروفهم وأحوالهم المعيشية بقرارات قوية ومباشرة.



واختتم، أن عمال مصر هم أساس التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة، وهم من قامت على أكتافهم كل المشاريع القومية والعملاقة في مصر.