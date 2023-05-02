عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة داعمة للعمال وقرارات الرئيس رائدة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تكن كل احترام وتقدير للعمال وتعمل على مساندتهم، ولذلك جاءت القرارات الأخيرة للرئيس السيسي في عيد العمال، لتؤكد تمامًا أن الدولة داعمة للعمال وحقوقهم بمختلف السبل.

 وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة

ونوه شكري، في تصريح صحفي له اليوم، بأهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات. فهذا القرار جاء بمثابة إجراء داعم لعمال مصر، في الظروف الراهنة، وبخاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

وأشاد المهندس طارق شكري، بقرار الرئيس السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. موجها بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

واعتبر طارق شكري، أن اعانة العمالة غير المنتظمة، قرار غير مسبوق، فإعانة العمالة غير المنتظمة، والوقوف بجوارها لم يكون موجودا بالدولة المصرية من قبل، حتى جاء الرئيس السيسي ووضع الاهتمام بهم كذلك في صدارة أولوياته، منوها: إلى استفادة  قطاع المقاولات والاستثمار العقاري به، وفيه أكثر من ٥ ملايين عامل بخلاف قطاعي الصناعة والزراعة، لتكون هذه الاعانة، مظلة حقيقية لهذه الفئة الهامة وملايين الأسر في مصر.
وواصل وكيل اسكان البرلمان، أن كل قرارات الرئيس السيسي جاءت منحازة تماما لهم، وتهدف للحفاظ عليهم واستقرار أسرهم. مشددا: على أهمية القرارات التى اتخذها السيسي لدعم عمال مصر. وكلها أسعدت شعب مصر، لأنها جاءت من القيادة السياسية لتصب مباشرة في صالح العمال وتخفف عنهم وترتقي بظروفهم وأحوالهم المعيشية بقرارات قوية ومباشرة.

واختتم، أن عمال مصر هم أساس التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة، وهم من قامت على أكتافهم كل المشاريع القومية والعملاقة في مصر.

إصابات العمل إسكان البرلمان احتياجات الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يستاهل إللي بيحصل فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على بيراميدز

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: الحوار الوطني سيليق بمصر والجلسات الافتتاحية ستكون بحضور وزخم كبيرين|فيديو

ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية المقبلة سيطبق عليها الإشراف القضائي الكامل

تعرف على أنواع رادارات المرور الحديثة والكاميرات الذكية

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى الخليج.. تفاصيل

أرسنال يحسم ديربي لندن بثلاثية في شباك تشيلسي ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

قصف بخمسة صواريخ.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة مواقع في قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ