ميدو: اتحاد الكرة يناقض نفسه

أكد أحمد حسام ميدو، قانونية تعيين لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لائحة اتحاد الكرة المصري تتضمن في المادة رقم 65، والتي تخص اللجان القضائية تتكون من لجنة الانضباط والأخلاقيات ولجنة الاستئناف".

وأضاف ميدو: "لوائح اتحاد الكرة بشأن تعيين لجنة الانضباط تؤكد قانونية تعيين لجنة الانضباط".

واختتم: "اللائحة الخاصة باتحاد الكرة المصري واضحة، وتؤكد أن القانون يشير إلى تكوين لجنة الانضباط، والشواهد تشير إلى غياب العدالة لأن المواقف متشابهة والقرارات مختلفة".