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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انطلاق الحوار الوطني يؤسس لمرحلة فارقة في تاريخ الوطن

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أن الكثيرون يتطلعون لانطلاق الحوار الوطني خلال الساعات القادمة، لانطلاق مرحلة سياسية جديدة في تاريخ مصر والنقاش بكل حرية في كافة القضايا والتحديات.

طرح حلول ورؤى بخصوص المستقبل

ونوه. نصار  في تصريح صحفي له اليوم أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للوطن للتباحث في شواغله السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرح حلول ورؤى بخصوص المستقبل.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى وجود من العديد من القضايا السياسية والاقتصادية على جدول أعمال الحوار الوطني. قائلا: إن طول مدة الإعداد لجلسات الحوار الوطنى، أتاح الفرصة أمام الأحزاب بمختلف أيديولوجياتها، وكذلك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، للجلوس معًا والاستماع إلى الآراء المتعددة. مشددا: على أن مناقشة كل الأفكار المطروحة. يتم بالاستناد على أرقام وواقع وأرضية، حتى تتم المناقشة بشكل جيد ومفصل، وتستطيع من خلاله أن نصدر مخرجات تفيد الوطن والمواطن وتثرى الحياة السياسية.

واختتم النائب مجاهد نصار أن، الحوار الوطني المزمع انطلاقه خلال الساعات القادمة فرصة للوطن بكامله، ويحسب للرئيس السيسي الذي وجه به، كما أن ترقب مخرجاته من جانب القيادة السياسية يؤكد أهميته القصوى لحاضر الوطن ومستقبله. ويعد انطلاقة واعدة نحو الجمهورية الجديدة.

الاقتصاد الجمهورية الجديد الحوار الوطني القضايا السياسية

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