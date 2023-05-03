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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: لم نتلق مضمونًا لأي كلمة بالحوار الوطني.. ولا توجد خطوط حمراء|فيديو

ضياء رشوان، المنسق
ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،

أكد  ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسات  الحوار والاستعداد لها على مدار العام كان حراً ولم يتلق كمنسق عام للمؤتمر أي اتصالات  أو توجيهات أو فرض خطوط حمراء حول طريقة النقاش أو سياق الكلمات.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “:أون” أنه " لم نتلق أي  فرض لمضمون كلمة ستقال فالحوار هو عملية إصلاحية في السياسة  وليست ثورية وهما يختلفان  فالأولى تستغرق وقتاً حتى لا نفرط في التوقعات ولدينا عقبات من بعض الأطراف التي لا تفضل الإصلاح  وهذا طبيعي أن يقاوم الإصلاح دائماً سواء جهات أو أحزابًا أو أفرادًا مشدداً:  "أقسم بالله العلي العظيم على مدار عام لم يهاتفني أحد ووضع لي خطًا أحمر في الحوار الوطني.

 

 كان لابد من فتح الجسور والقنوات

وتابع  المنسق العام للحوار الوطني، أنه كان لابد من فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وهذا الأمر جرى خلال العام الذي مضى، وخلال هذا العام كان مستوى التواصل غير مسبوق.

ضياء رشوان جلسات الحوار الحوار الوطني الأفكار والآراء لبرنامج “كلمة أخيرة”

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