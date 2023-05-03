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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: حزبا مصر القوية والنور شريكان بتحالف 30 يونيو

ضياء رشوان، المنسق
ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،

قال  ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحركة المدنية الديموقراطية ستشارك بالحوار الوطني، بما فيهم بعض الأحزاب الذيين كانوا رافضين المشاركة.


وأضاف "رشوان"، خلال خلال لقاء   "     خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  أن  الحوار الوطني سيستغرق أسابيع أو بعض الشهور، مضيفًا: "احنا مش جايين نلعب على حد، والقضية التي سيتم الانتهاء منها، سوف يعلن عن نتائجها وترفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية".


أشار المنسق العام للحوار الوطني، أن كل جلسة تتضمن 30 إلى 40 عضوًا، بخلاف الحاضرين للجسات، والذين ليس من حقهم التحدث خلال الجلسة. وتحدث ضياء رشوان عن النظام الانتخابي، مؤكدًا أنه ليس هناك توجيه نحو نظام انتخابي بعينه.


و كشف أنه اجتمع بـ 3 قيادات من حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ووقعوا على مشاركتهم في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على احترام الدستور واتخاذه قاعدة للحوار.

 

لإعادة تحالف 30 يونيو من جديد.


و صرح أن حزب النور مشارك في الحوار الوطني، بصفته شريكا في تحالف 30 يونيو، مؤكدًا أن الحوار الوطني فرصة لإعادة تحالف 30 يونيو من جديد.

ر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني حزب النور حزب مصر القوية النظام الإنتخابى رئيس الجمهورية

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