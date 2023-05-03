الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى الخليج.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي تلقى عروضاً احترافية عديدة للتعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب وصل لمستوى جيد وأصبح من أعمدة الفريق.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك عروض عديدة وصلت بالفعل للنادي الأهلي، وهناك بعض الأندية الخليجية أيضا تريد ضمه".

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وأضاف: "الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام رحيل عبدالمنعم، وتم رفض فكرة احترافه خليجيًا، لأن النادي متمسك بالعناصر الأساسية لبناء فريق قوي لمدة 6 سنوات".

وأكمل: "الحالة الوحيدة للموافقة على احتراف عبدالمنعم ستكون حال وجود عرض أوروبي كبير وفي نادٍ من الفرق المميزة".

وحول ملف أفشة، قال: "وكلاء اللاعب يبحثون عن عرض خليجي من أجل رحيله عن النادي الأهلي، خصوصاً أن كولر لا يعتمد على صانع ألعاب، وبدأ يعتمد على 3 لاعبين في وسط الملعب".

وأوضح: "الجديد أن هناك بعض الوكلاء قاموا بفتح كلام مع الزمالك بشأن أفشة، ولكن حسبما علمنا بأن هناك البعض يتحدث مع مسئولي النادي الأبيض للحصول على الضوء الأخضر من أجل بحث إمكانية انتقاله للزمالك".

وأتم: "أفشة لاعب جيد، وأتمنى أن يستعيد مستواه خلال الفترة المقبلة".