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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر رجب: جماهير الأهلي متعطشة لرؤية لاعبيها في الإمارات وكنت أتمنى تواجد الزمالك

بدر رجب
بدر رجب

أكد بدر رجب نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة السوبر المصري التي تقام في الإمارات، ستشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مشجعي النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هناك حالة اشتياق كبيرة وتعطش جماهيري لرؤية لاعبي الأهلي في الإمارات، في ظل المستويات المميزة والعروض القوية التي قدمها الفريق في الفترة الماضية، وهو ما جعل هناك إقبال جماهيري كبير على حضور اللقاء".

وأضاف: "بالتأكيد تواجد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك كان سيكون أكثر جماهيرية، وبالتأكيد مواجهة بيراميدز لن يكون بنفس قيمة لقاء القطبين الكبيرين في السوبر".

وواصل: "أعتقد أن جماهير الزمالك ستحضر المباراة من أجل تشجيع بيراميدز، وكان الأفضل للأهلي مواجهة الزمالك وكانت المباراة ستكون من الناحية الجماهيرية لها رونق خاص، ولكن في النهاية الفريق الأحمر قادر على مواجهة أي طرف، لأن الأهلي في الفترة الماضية يمر بمرحلة جيدة، وهناك دعم جماهيري كبير بشكل واضح".

وزاد: "الأهلي في مرحلة تكوين جيل جديد، من أجل تمثيل الفريق في السنوات المقبلة".

وأتم: "لابد أن يكون لدينا سلوك رياضي جيد، وأن نتقبل ثقافة الفوز والخسارة، نريد إعادة الكرة المصرية إلى سابق عهدها بعد ما نجح البعض في زرع التعصب الجماهيري بين مشجعي الناديين".

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