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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني يشكر السيسي لاستقباله السودانيين في مصر

دفع الله الحاج علي
دفع الله الحاج علي

قال دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إنه التقى بوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أبدى استعداد مصر للوقوف مع السودان في هذه المحنة، وتقديم كافة السبل والمساعدات من أجل المحافظة علي أمن واستقرار السودان.

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وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني على قناة "القاهرة الإخبارية" ، أن مصر لديها قناعة بأن أي محاولة لتفكيك السودان سوف تؤثر على الأمن القومي الحيوي لها.

وتابع دفع الله الحاج علي، أن السودانيين الذين حضروا إلي مصر منذ بداية الأزمة لا يشعرون بأنهم ذهبوا إلى دولة أجنبية بل يشعرون بأنهم حضروا إلى وطنهم الثاني.

 

وتقدم دفع الله الحاج علي بالشكر إلى الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الأجهزة المعنية في الحدود المصرية السودانية من أجل استقبالهم اشقائهم من السودان.

استقرار السودان الحدود المصرية السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني دفع الله الحاج علي قناة القاهرة الإخبارية مجلس السيادة السوداني وزير الخارجية المصرى سامح شكرى

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