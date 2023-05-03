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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة صادمة توضح ما يحدث علميًا في اللحظات الأخيرة قبل الموت

صدى البلد

ظاهرة غريبة  اكتشفها بعض العلماء من جامعة ميشيغان الأمريكية وهي ظاهرة في أدمغة بعض الأشخاص فور وفاتهم.. عبارة عن ظهور طفرات في نشاط الدماغ، تشبه تلك الظاهرة التي شوهدت سابقاً في بعض الحيوانات عند بدء توقف قلبها عن النبض .

على الجانب الآخر يُعد من النادر أن نحصل على معلومات حول ما يدور بالدماغ، حيث يبدأ في التلاشى في صمت، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير الدراسة إلى حدوث بعض الانفجارات المماثلة في "نشاط جاما"، وذلك في اثنين من 4 مرضى قد تم سحبهم من أجهزة دعم الحياة.

 وأوضحت الدراسة "أن بعض النتائج دفعت إلى التحقيق في حدوث بعض النشاط العصبي للدماغ في بعض المرضى المحتضرين قبل وبعد سحب أجهزة التنفس.

كما خلصوا إلى أن هذه الدراسة قد تضع الأساس لمزيد من التحقيق في الوعي السري أثناء حدوث السكتة القلبية، والتي قد تكون بمثابة نموذج لاستكشاف آليات الوعي البشري".

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