عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: الكرة المصرية الخاسر الأكبر في «أزمة السوبر» واتحاد الكرة مسئول عنها

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن فريق الأهلي ليس طرفاً في أزمة مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل بعد اعتذار نادي الزمالك بشكل رسمي في الساعات الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : "من وجهة نظري أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة السوبر والكرة المصرية هي الخاسر الأكبر في أزمة السوبر".

محمد فاروق: يجب على اتحاد الكرة تقديم استقالته بعد أزمة السوبر

وأضاف:" يجب على اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تقديم استقالته بعد أزمة السوبر واعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر المصري".

السوبر السوبر المصري محمد فاروق الأهلى الزمالك اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

أول تعليق من ميدو على انسحاب الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

ترشيحاتنا

أحمد حسن مكي: فوز سموحة على المحلة حاسم في ترتيب الفريق بالدوري

رعب.. أسد يسحب عجوزا من ملابسه داخل الحظيرة في جنوب إفريقيا|فيديو

اليوم القرآن والجبر.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

هدية لبرشلونة.. ريال مدريد يخسر بثنائية أمام سوسييداد في الدوري الإسباني

قصف مواقع تابعة لحماس.. بيان عاجل للاحتلال الإسرائيلي حول الغارات على غزة

ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء انسحاب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ