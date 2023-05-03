محمد فاروق: الكرة المصرية الخاسر الأكبر في «أزمة السوبر» واتحاد الكرة مسئول عنها

أكد الإعلامي محمد فاروق أن فريق الأهلي ليس طرفاً في أزمة مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل بعد اعتذار نادي الزمالك بشكل رسمي في الساعات الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : "من وجهة نظري أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة السوبر والكرة المصرية هي الخاسر الأكبر في أزمة السوبر".

محمد فاروق: يجب على اتحاد الكرة تقديم استقالته بعد أزمة السوبر

وأضاف:" يجب على اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تقديم استقالته بعد أزمة السوبر واعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر المصري".