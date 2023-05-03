مركز الحسنة يستعد لافتتاح عدد من المشروعات في العيد القومي لسيناء

توجّه محمد أحمد المغربي، سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، إلي قرية الجفجافة لمتابعة سير الأعمال الجارية بالقرية والوقوف على الوضع على الطبيعة، بتكليف المحاسب سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة.. حيث تواصل الوحدة المحلية لقرية الجفجافة أعمال التجميل والتطوير والدهانات وغرس الأشجار على الطرق العامة، وفي نطاق الهيئات والمصالح الحكومية بالقرية، وذلك استعدادًا للافتتاحات التي يشهدها مركز الحسنة بعد أيام قليلة، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ورفع أكوام الرمال:

في نفس السياق..رصدت رئاسة مركز ومدينة الحسنة أمس عن تراكم للرمال المتحركة علي طريق (الأوسط بغداد / الإسماعيلية ، ومدخل الكيلو ٦٤، وطريق الجفجافة) ، وذلك بسبب الرياح، مما تسبب في غلق الطرق أمام المارة من المواطنين.

وعليه فقد أصدر رئيس المركز والمدينة، تعليماته علي الفور للإدارات المختصة بالتحرك السريع لمسح الطرق بالكامل.. حيث توجّه فريق عمل الأزمات بمجلس المدينة وبدفع المعدات اللازمة برئاسة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة بإزاحة ورفع أكوام الرمال التي تكونت نتيجة التقلبات المناخية خلال الأيام الماضية ونشاط حركة الرياح مما ادي الي تكون الكثبان الرملية علي الطرق .



وحرصا علي سلامة جميع المواطنين بقرى المركز، فقد تم تمشيط الطريق بالكامل ورفع تراكمات للرمال ونقلها بعيدا عن الطريق ، وفي اتجاه معاكس للرياح ، وجار العمل غدا باستكمال مسح وإزالة الرمال من علي طريق الحسنة / بغداد.