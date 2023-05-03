عاجل.. سيدات الزمالك يتوج بكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي

توجت سيدات فريق الزمالك لكرة الطائرة ببطولة كأس مصر، وذلك بعدما نجحت في الفوز على الأهلي في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

وكانت سيدات فريق الزمالك قد فازت بالمباراة الأولى بنتيجة ثلاث أشواط لشوط وحيد، والتي أقيمت أمس، قبل أن تكررن نفس النتيجة اليوم.

وتقدمت سيدات الأهلي بالفوز في الشوط الأول قبل أن يكتسحهن سيدات الزمالك في الثلاث أشواط الأخرى.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك قد تأهلت للنهائي بعدما تغلبن على الصيد في مباراتين بنصف النهائي بينما تأهلت سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلي نهائي كأس مصر بعد عبور وادي دجلة في مباراتين بنصف النهائي.

يُذكر أن نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنظام بيست أوف 3.