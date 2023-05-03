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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن مكي: فوز سموحة على المحلة حاسم في ترتيب الفريق بالدوري

صدى البلد

قال أحمد حسن مكي، مدرب سموحة، إن مواجهة غزل المحلة على ملعبه كانت صعبة للغاية، في ظل التنافس الشديد بين الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري، إلا أن فريقه نجح في الفوز بها.

وأضاف “مكي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفوز على غزل المحلة، كان مهمًا للغاية، وهو أكده كل عناصر الفريق الذين كانوا على قدر المسئولية.

وأشار إلى أن الفوز على غزل المحلة بملعبه، دفعة معنوية للاستمرار نحو النتائج الإيجابية في بطولة الدوري، موضحًا أن إصابة حسام حسن مهاجم الفريق قد تبعده عن الملاعب لفترة.

وتمنى أحمد حسن مكي، عودة حسام حسن سريعًا، خاصة أنه من العناصر المهمة للفريق، إلا أن غيابه قد يكون 3 أسابيع على الأكثر.

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