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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع ويزف بشرى سارة للزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المحامي الإيطالي المكلف بقضايا الزمالك في الفيفا أبلغ الإدارة بأن قضيتهم محسومة بشكل كامل وسيتم تجميد النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة بعد لجوء النادي الأهلي إلى القضاء المدني.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "المحامي الإيطالي لإدارة الزمالك أكد أن البيان الذي صدر على موقع اتحاد الكرة الرسمي اليوم يعتبر إدانة لهم وسينهي القضية للزمالك بشكل رسمي.

تجميد النشاط الرياضي في مصر

وأضاف، أن المحامي الإيطالي قال لإدارة الزمالك أن القضية محسومة للزمالك وسيتم تجميد النشاط الكروي في مصر.

فيما أشار “شبانة”، إلى أن جايمي باتشيكو رفض خوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بعد الرجوع إليه من جانب ممدوح عيد.

وأوضح أنه تم إبلاغ باتشيكو بعدها بأن القرار خاص بملاك النادي ولا مجال للاعتذار فيه من الأساس.

الزمالك محمد شبانة الفيفا الأهلى النادي الأهلي

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