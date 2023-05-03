بمتحف في سيول| قطعة من الموز ثمنها 120 ألف دولار لسبب غير متوقع

أثارت واقعة تناول طفل لقطعة من الموز مثبتة على الحائط ضجة على السوشيال ميديا لأنها لفنان إيطالي ماوريتسيو كاتيلان وهي عمل فني ويبلغ ثمنها حوالي 120 ألف دولار.

وأثارت اللوحة الجدل فهي عبارة عن قطعة فنية وضعت في متحف آرت بازل ميامي بيتش في سيول.

ووجد طالب فنون من جامعة سيول هذه القطعة على الحائط في متحف وقام بتناولها لأنه جائع وبعد تناوله الموزة، قام الطالب بإعادة لصق القشرة على الحائط.. واستبدل القائمون على المتحف قشرة الموز لاحقًا بموزة طازجة.

وأوضح المتحدث باسم المتحف أنّ الأمر “حدث فجأة” ويُعد جزءاً من معرض كاتيلان الفردي ويتم استبدال الموزة كل يومين إلى ثلاثة أيام.