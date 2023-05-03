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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمتحف في سيول| قطعة من الموز ثمنها 120 ألف دولار لسبب غير متوقع

موزة
موزة

أثارت واقعة تناول طفل لقطعة من الموز مثبتة  على الحائط  ضجة على السوشيال ميديا لأنها لفنان إيطالي ماوريتسيو كاتيلان وهي عمل فني ويبلغ ثمنها حوالي 120 ألف دولار.

وأثارت اللوحة الجدل فهي عبارة عن قطعة فنية وضعت في متحف آرت بازل ميامي بيتش في سيول.

ووجد طالب فنون من جامعة سيول هذه القطعة على الحائط في متحف وقام بتناولها لأنه جائع وبعد تناوله الموزة، قام الطالب بإعادة لصق القشرة على الحائط.. واستبدل القائمون على المتحف قشرة الموز لاحقًا بموزة طازجة.

وأوضح المتحدث باسم المتحف أنّ الأمر “حدث فجأة”  ويُعد جزءاً من معرض كاتيلان الفردي ويتم استبدال الموزة كل يومين إلى ثلاثة أيام.

قطعة فنية السوشيال ميديا قطعة من الموز

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