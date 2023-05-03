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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مباراة عصيبة بالمحلة|إصابة قوية لـ نجم سموحة.. وفرج عامر: سلامتك يا بطل

سموحة
سموحة

هنّأ المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة فريقه بعد الفوز على نادي المحلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب عامر: "مبروك سموحة فاز علي المحلة في المحلة في مباراة عصيبة مليئة بالكفاح والندية ودخلنا المنطقة الدافئة ، لكن للأسف خسرنا مجهود حسام حسن إلي نهاية الموسم لإصابته بكسر في قدمه، سلامتك يا بطل، وقدر الله وما شاء فعل ، كل الشكر للكابتن أحمد سامي وجهازه الفني والإداري، وشكرًا لكل اللاعبين الذين شاركوا في المباراة".

 

وقال أحمد حسن مكي، مدرب سموحة، إن مواجهة غزل المحلة على ملعبه كانت صعبة للغاية، في ظل التنافس الشديد بين الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري، إلا أن فريقه نجح في الفوز بها.

وأضاف “مكي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفوز على غزل المحلة، كان مهمًا للغاية، وهو أكده كل عناصر الفريق الذين كانوا على قدر المسئولية.

 

وأشار إلى أن الفوز على غزل المحلة بملعبه، دفعة معنوية للاستمرار نحو النتائج الإيجابية في بطولة الدوري، موضحًا أن إصابة حسام حسن مهاجم الفريق قد تبعده عن الملاعب لفترة.

وتمنى أحمد حسن مكي، عودة حسام حسن سريعًا، خاصة أنه من العناصر المهمة للفريق، إلا أن غيابه قد يكون 3 أسابيع على الأكثر.

سموحة المهندس فرج عامر

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