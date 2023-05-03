شاهد.. خروج قطار ثانِ عن مساره في روسيا إثر عمل تخريبي

أظهر مقطع فيديو متداول، خروج قطار شحن عن مساره في مقاطعة بريانسك الروسية إثر عمل تخريبي.

وحسب وكالة "روسيا اليوم"، أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، عن خروج قطار شحن مكون من 20 عربة عن القضبان، جراء عمل تخريبي، وذلك على مسار سنيجيتسكا – بيلي بيريجا، في مقاطعة بريانسك.

من جانبه، أكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوجوماز، هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن عبوة ناسفة مجهولة الهوية انفجرت بالقرب من محطة سنيجيتسكا، ولم يصب أحد بأذى.

وأضافت شركة السكك الحديدية الروسية، أنه لا يوجد أي حرائق اندلعت في القطار، وأن فرق الإطفاء والخدمات المدنية متواجدة في الموقع، كما تم إرسال قطاري إنقاذ إلى هناك.

وعلقت الشركة حركة المرور في مسار سنيزيتسكايا – بيلي بيريجا، وتم إنشاء مقر عملياتي لتنسيق العمل لإزالة وإصلاح آثار العمل التخريبي.

وفي اليوم السابق، انفجرت عبوة ناسفة على خطوط السكك الحديدية في منطقة أونيتشي، وبسبب هذا، خرجت قاطرة وسبع عربات من قطار شحن عن القضبان، ولم يصب أحد بأذى، وتمت استعادة حركة القطارات على مسار أونيتشي – راسوخا، في مقاطعة بريانسك اليوم.