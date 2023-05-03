عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موجز تاريخ علم النفس المعاصر.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (موجز تاريخ علم النفس المعاصر)، تأليف: د. بدر الدين عامود.

المهمة المركزية لهذا الكتاب هي التعريف بأهم الأفكار السيكولوجية عبر محطات حركة الفكر البشري وصولاً إلى أواسط القرن التاسع عشر بهدف تزويد القارئ بتصور واضح، قدر الإمكان حول هذا الشطر من التراث البشري الذي كان منطلق روّاد علم النفس لدى صياغة نظرياتهم مع مطلع القرن العشرين، وما أدخله أتباعها وأنصارها، عبر هذه الفترة التي تفصلنا عن ظهورها، من تعديلات عليها لتجاوز نقاط ضعفها، وتصويب تعاليمها في هدي مستجدات النشاط الثقافي، ومعطيات الممارسة العلمية.
ليس بالوسع الادعاء بكمال ما يقدم في عمل كهذاـ والزعم بأنه قيل فيه كل ما يجب أن يقال حول ماضي علم النفس الطويل، وتاريخه القصير نسبياً، لاستحالة وصف ما ينتجه البشر بالكمال، وصعوبة إدراك غاية قول كل ما يطمح المرء أن يقوله بشأن موضوعات اهتمامه. لذا فقد اقتصر الحديث عن الماضي على أبرز ما قدمه أعلام الفكر البشري من آراء في النفس، وعن التاريخ على أهم النظريات والمدارس والاتجاهات السيكولوجية، التي كان لتعاليمها دور هام في تطوير كثير من ميادين النشاطات البشرية، الخدمية والإنتاجية، وإغناء خبراتنا حول المظاهر النفسية عند الإنسان بشكل خاص في شتى مراحل حياته ومواقعه في المجتمع، وأساليب وأدوات تطوير سمات شخصيته على نحو متكامل ومنسجم من أجل رفاهيته وتقدّم مجتمعه وازدهاره.

كتاب (موجز تاريخ علم النفس المعاصر)، تأليف: د. بدر الدين عامود، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب موجز تاريخ علم النفس المعاصر بدر الدين عامود الأفكار السيكولوجية حركة الفكر البشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

بعد أزمة السوبر.. خالد الغندور يدعو نجوم الزمالك القدامى لاجتماع عاجل

ترشيحاتنا

عندنا عوار.. تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن أزمتي كهربا والسوبر

أخبار التوك شو| مفاجأة الثانوية العامة.. ومشاركة كهربا في السوبر.. وضربة مدوية للدولار

مفاجأة.. الناتو يزيد حجم وكثافة تدريب قواته قرب حدود روسيا

حدث ليلا| سيدات طائرة الزمالك يتوجن بكأس مصر على حساب الأهلي.. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على قطاع غزة

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

انتبه.. الإفتاء توضح صورة القرض البنكي المُحرّم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فوائده خارقة.. قرع العسل يحميك من أمراض خطيرة

«البصل» يُعالجك من 5 مشاكل صحية .. تعرف عليها

للرجال .. علامات الإصابة بالسرطان | لا تتجاهلها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

اﻟﻤﺰﻳﺪ