الفنون والمراهقة.. كتاب يسلط الضوء على الإبداع الأدبي في أهم مراحل العمر

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (الفنون والمراهقة... "الأدب - الفن التشكيلي")، تأليف: غسان قنديل.

يسلط هذا الكتاب الضوء على جانبين مهمين من حياة المراهق: الإبداع الأدبي، والإبداع التشكيلي، لدورهما في تنمية الفكر الإبداعي، ومنح المراهق فرصة التجريب، ومحاولة تأكيد الذات، ويتناول كيفية تربية المراهقين للوصول إلى أعلى مستويات السعادة. فمن سمات التخلف الحقيقي عدم الاهتمام بهذه الشريحة المبدعة، وعدم توفير المكانة لها في الصف، والمجتمع، وعدم الاعتراف بإنتاجاتها الفنية والفكرية، وتسميتها بمسمياتها الحقيقية (أدب المراهق، فن المراهق).

كتاب (الفنون والمراهقة... "الأدب - الفن التشكيلي")، تأليف: غسان قنديل، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.