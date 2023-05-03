اليوم.. 10 دول تشارك في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية بالأقصر

تشارك جامعة الأقصر اليوم الأربعاء، برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مشوار التنموية، ومجموعة نزيه، في تنظيم المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، بمشاركة ١٠ دول.

ويقام المهرجان في ساحة معابد الكرنك فى تمام الساعة الرابعة عصراً، وستقام حلقة نقاشية بعنوان "المرأة العربية، تمكين وإنجاز بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل " فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمكتبة مصر العامة بالأقصر، كما يقام على هامش المهرجان معرضًا للحرف اليدوية والتراثية.



وتحل الجمهورية التونسية كضيف شرف للمهرجان، بحضور لفيف من المسئولين والمكرمين من كل من: "جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية تونس، ودولة ماليزيا، ودولة سنغافورة، وإنجلترا".

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل في وقت سابق، الدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لبحث آليات تنظيم الجامعة للمهرجان الدولي للأم المثالية في دورته السابعة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، أن تنظيم جامعة الأقصر للمهرجان يأتي في إطار حرص الجامعة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وفي ضوء قيام الجامعة بدورها تجاه المجتمع مشيراً إلى أن احتفالية الأم المثالية تعكس مدى التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تأتي تقديرًا لكل أم لها بصمة في الحياة، وتميزت وتفانت في خدمة أبنائها ووطنها، مؤكداً أن جامعة الأقصر تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لإنجاح المهرجان، وإخراجه في صورة مشرفة تليق باسم جامعة الأقصر.