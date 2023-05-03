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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حصد البطولة العربية| استقبال حافل لبعثة منتخب مصر لـ«سلة الكراسي المتحركة»|شاهد

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، عقب تحقيق لقب البطولة العربية الأولى التي أقيمت في دولة الكويت، على حساب المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنتيجة ”40-41”.

وكان هناك استقبال حافل لبعثة المنتخب، حيث كان في استقبالهم كل من  عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة اللجنة ورئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة.

وقد تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيًا مع بعثة المنتخب المصري وأكد على أن الوزارة تُقدّر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة على الإنجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وقدرتهم على تحدي الصعاب وتحقيق النجاح والتفوق في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوي الهمم وتقوم بتحفيزهم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في جميع البطولات التي يشاركون بها، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.

يُذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة في مجموعته بالدور الأول بعد الفوز على كل من ”المغرب، الأردن، وفلسطين”.

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