احذر.. ميزة واتساب الجديدة تعرضك للاختراق

حذر خبراء الأمن السيبراني من الخطورة المحتملة التي تشكلها ميزة واتساب WhatsApp الجديدة، والتي أتاحت للمستخدمين إمكانية تشغيل واتساب على 4 أجهزة مختلفة برقم هاتف واحد، وعلى الرغم من أن الميزة مفيدة للأفراد والشركات والمؤسسات إلا أنها تمثل خطرا .

وبحسب موقع GizChina فإنه بقدر ما تعتبر هذه الميزة ميزة طال انتظارها لأعداد كبيرة من المستخدمين، إلا أنه يجب على المستخدمين توخي الحذر، لأنه يمكن لطرف ثالث التسلل بسهولة إلى حساب واتساب.

وقال خبير الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لشركة Jidaw Systems Ltd إن هذه الميزة الجديدة على واتساب يمكن أن تجعل المستخدمين عرضة للقرصنة، حيث يمكن لمجرمي الإنترنت أيضًا الاستفادة من ذلك لشن هجمات احتيالية على المستخدمين لسرقة أموالهم.

وأضاف إن وجود أجهزة متعددة مرتبطة بحساب واحد يمنح المتسللين المزيد من الفرص، ومن خلال هذه الميزة ، يمكنهم الوصول إلى البيانات الشخصية أو السيطرة على الحساب، وفي نفس الوقت أكد على أن هذه الميزة تمكن المستخدمين من إدارة أجهزتهم وتسجيل الخروج منها عن بُعد، وهذا يمكن أن يمنحهم سيطرة أكبر على حساباتهم.

وأكد على ضرورة أنه لكي تنجح هذه الميزة ، ستعتمد على كيفية تعامل المستخدمين معها، ومن أجل حماية حساب المستخدمين من المتطفلين الخارجيين ، يُنصح بتنشيط جميع ميزات الأمان المتوفرة في واتساب.