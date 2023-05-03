مواصفات إم جي HS بعدما تخطت المليون جنيه| صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، جاءت تلك الارتفاعات نتيجة تلقي قطاع صناعة السيارات العديد من الصدمات التي أثرت على إنتاج السيارات الجديدة، وبالتالي تتوافر لدى الوكلاء والموزعين ولكن بأسعار مرتفعة.

سيارة إم جي HS 2022

يقدم موقع صدى البلد مواصفات سيارة إم جي HS موديل 2022 الصينية بعدما تخطى سعرها المليون جنيه :

أبعاد إم جي HS

جاءت سيارة إم جي HS موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بطول 4574 مم، وعرض 1876 مم، وارتفاع 1685 مم، وقاعدة عجلات 2720 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 463 لتر .

سيارة إم جي HS موديل 2022

مواصفات الأمان في إم جي HS

تحتوي سيارة إم جي HS علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA ، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، ونظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة ، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ونظام التحذير من الاصطدام ، وكاميرا خلفية، ونظام رصد النقاط العمياء، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

إم جي HS موديل 2022

مقصورة إم جي HS

تملك مقصورة سيارة إم جي HS العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة التي ساهمت في زيادة سعرها منها، شاشة وسطية مقاس 10.1 بوصه، ونظام دعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، ولوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ومقاعد كهربائية، ونظام تدفئة المقاعد، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، ويمكن فتح وغلق الأبواب بدون مفتاح، وزر لتشغيل المحرك، ومثبت سرعة، وبدالات لنقل الحركة مثبته بعجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما.

مقصورة إم جي HS 2022

محرك إم جي HS

تتسارع سيارة إم جي HS موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وتنتج عزم أقصي للدوران 169 نيوتن/متر، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 169 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سرعة سيارة إم جي HS القصوى الي 190 كم/ساعة، وتملك خزان وقود سعة 55 لتر .

إم جي HS 2022

سعر إم جي HS

تباع سيارة إم جي HS موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بسعر مليون و 49 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 59 ألف جنيه للفئة الثانية، وتأتي اعلي فئة بسعر مليون و 89 ألف جنيه، وتم زيادة الأسعار بقيمة 50 ألف جنيه خلال آخر زيادة للأسعار .