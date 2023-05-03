بلينكن يبحث مع سامح شكري توسيع وقف إطلاق النار في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن اتصل بنظيره سامح شكري اليوم الأربعاء.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الجانبين بحثا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان.

وكان دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، قال في وقت سابق، إنه التقى بوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أبدى استعداد مصر للوقوف مع السودان في هذه المحنة، وتقديم كافة السبل والمساعدات من أجل المحافظة على أمن واستقرار السودان.

وأضاف "دفع الله الحاج علي" خلال حواره التليفزيوني على قناة "القاهرة الإخبارية" ، أن مصر لديها قناعة بأن أي محاولة لتفكيك السودان سوف تؤثر على الأمن القومي الحيوي لها.

وتابع دفع الله الحاج علي، أن السودانيين الذين حضروا إلي مصر منذ بداية الأزمة لا يشعرون بأنهم ذهبوا إلى دولة أجنبية بل يشعرون بأنهم حضروا إلى وطنهم الثاني.

وتقدم دفع الله الحاج علي بالشكر إلى الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الأجهزة المعنية في الحدود المصرية السودانية من أجل استقبالهم اشقائهم من السودان.