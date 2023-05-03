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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سلالم البيت هتقع علينا.. الحاجة سعيدة تستغيث بأهل الخير لمساعدتها |فيديو

صورة أرشفية
صورة أرشفية

استغاثت المواطنة سعيدة محمد بخدمة “بين الناس” التي يقدمها موقع “صدى البلد” لحل مشكلتها والتي يعاني منها بسبب انهيار سلالم  منزلها.

وقالت في شكواها: "البيت هيقع عليا أنا وجوزي المريض، وأنا معنديش مكان تاني وولادي كل واحد في حياته".

وأضافت أن منزلها حدثت به تشققات كبيرة في السلالم كما أن تكلفته كبيرة خارج مقدرتها.

 

وطالبت السيدة أهل الخير بمساعدتها في ترميم سلم منزلها .

شاهد الفيديو

https://fb.watch/kgJzp-tZ3-/?mibextid=Nif5oz

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسؤولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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