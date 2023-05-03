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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بين إسرائيل وفصائل غزة على وقف لإطلاق النار

الاستهدافات بغزة
الاستهدافات بغزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصدر فلسطيني، قوله إنه تم الاتفاق بين إسرائيل وفصائل غزة على وقف لإطلاق النار.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من الليلة، أن طائراته قصفت معسكر تدريب ومواقع لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة حماس.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية أغارت قبل قليل على مجمع عسكري كان يستخدم كمعسكر تدريب لمنظمة حماس، بالإضافة إلى موقع عسكري يحوي على مستودع أسلحة وموقع آخر لإنتاج الأسلحة ومجمع تدريب للحركة.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه في المقابل، أغارت الطائرات على موقعين لإنتاج الأسلحة يستخدمها فرع الإنتاج التابع لحماس ومصنع أسمنت يستخدم لبناء بنى تحتية تابعة للحركة، بالإضافة إلى موقع عسكري للقوة البحرية التابعة لحماس ونفق تحت الأرض تابعة للحركة في جنوب قطاع غزة.

 

ولفت إلى أن هذه الغارات الواسعة تأتي ردًّا على إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تشكل ضربة لقدرات حماس التسليحية.

 

كما حمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، متوعدًا بأنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل على حد قوله.

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