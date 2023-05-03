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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى
أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24.. شاهد

 يزين الناس في الهند الأطباق الشهية والحلويات بألواح من الذهب والفضة الصالحة للأكل.

 

وقد اتخذ كشك الشاي في لكناو هذه الخطوة إلى الأمام عندما أضافوا رقائق الذهب الصالحة للأكل على كوب متواضع من الشاي "الكشري".

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكوب "الشاي الذهب عيار 24".

 

يظهر في الفيديو طاهٍ يصنع كوبًا من ماسالا شاي ثم يغطي سطحه بورقة من الذهب عيار 24.

تم نشر هذا الفيديو على إنستجرام بواسطة مؤثر الطعام في لكناو بالهند Lucknow Food Influencer (eattwithsid).

 

ووفقًا لتعليق الفيديو، تم التقاطه في 21 Carat Tea، وهو كشك طعام في لكناو، حيث يمكن للمرء الحصول على هذا الكوب مقابل 249 روبية.

https://www.instagram.com/reel/CpAYy0pjgfn/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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