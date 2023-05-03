اليوم.. أسوان يواجه المصري في برج العرب بالدوري الممتاز

يلتقي في السابعة مساء اليوم أسوان مع المصري باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري الممتاز لكرة القدم.. يدخل أسوان اللقاء بقيادة أيمن الرمادي وفي رصيده 28 نقطة بينما يمتلك المصري بقيادة حسام حسن 36 نقطة.



ويسعى أسوان لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخري بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الفريق الفترة الأخيرة لم يستطع خلالها تحقيق الفوز في الجولات الستة الأخيرة وتعرض خلالها للهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها.. واختتم الفريق تدريباته أمس وحرص الرمادي على تصحيح ومعالجة الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه الفترة الأخيرة لتفادي تكرارها في المباريات القادمة.



في المقابل يدخل المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ما استطاع الفريق البورسعيدي التأهل للدور قبل النهائي لكأس الرابطة بعد الفوز الذي حققه علي الإسماعيلي بدور الثمانية واختتم الفريق تدريباته أمس وقام العميد بشرح بعض الجمل الفنية للاعبيه لتنفيذها خلال اللقاء كما حذّر حسام حسن لاعبيه من التهاون أو الاستهتار بأسوان مشددًا علي ضرورة تسجيل هدف مبكر من أجل إحباط أي محاولة من أسوان في الفوز بالنقاط الثلاث.