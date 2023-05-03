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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة في البريميرليج

ليفربول بقيادة صلاح يستضيف فولهام.. والسيتي يستقبل وست هام في الدوري الإنجليزي

صلاح
صلاح

تقام في العاشرة مساء اليوم مباراتان في إطار مؤجلات الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .. في المباراة الأولي يستقبل ليفربول بملعبه إنفيلد فريق فولهام .. وفي ستاد الاتحاد يحل وست هام يونايتد ضيفًا علي مانشستر سيتي.


في المباراة الأولي يدخل ليفربول اللقاء بقيادة الألماني يورجن كلوب وفي رصيده 56 نقطة بالمركز الخامس بينما يمتلك فولهام بقيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا وفي رصيده 45 نقطة بالمركز العاشر.


يسعى ليفربول من خلال لقاء اليوم لمواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها مؤخرًا بالفوز علي كل من ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست ووست هام يونايتد وتوتنهام وهي الانتصارات التي أحيت آمال الريدز في المنافسة علي مقعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد في انتظار تعثر نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد .

 ونجح ليفربول في تحقيق فوز صعب وشاق الأحد الماضي علي توتنهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد ما كان متقدمًا الفريق في أول ربع ساعة من المباراة بثلاثية نظيفة ولكن عاد توتنهام وسجّل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع قبل أن يخطف الريدز الانتصار في الوقت القاتل.

 وسيعتمد كلوب في مواجهة اليوم علي خطه هجومي الناري والذي يقدم مستويات رائعة ومتميزة الفترة الأخيرة بقيادة النجم العالمي محمد صلاح والذي سجل المباراة الماضية أمام توتنهام من ركلة جزاء بعدما أضاع آخر ركلتين جزاء مع الريدز بالبريميرليج كما سيعتمد كلوب علي النجم الهولندي المتألق مؤخرا كودي جاكبو والنجم الكولومبي العائد من الإصابة والذي سجّل المباراة الماضي لويس دياز.

 في المقابل يدخل فولهام المباراة بأريحية كبيرة بعدما ضمن الفريق التواجد الموسم المقبل بالبريميرليج وخسر فولهام الأحد الماضي بملعبه بصعوبة أمام بهدفين مقابل هدف. 


وفي المواجهة الثانية يمتلك مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا 76 نقطة بينما يمتلك وست هام يونايتد بقيادة المدرب الإسكوتلندي ديفيد مويس 34 نقطة.

 ويسعي مانشستر سيتي بقيادة مهاجمه هداف البريميرليج إيرلينج هالاند في تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة البريمرليج أمام آرسنال بينما سيحاول وست هام في مباغتة السيتي وتحقيق الانتصار للابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط مع تبقي 4 جولات علي ختام البريميرليج.

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