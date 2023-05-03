اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة العريش

أكدت شركة توزيع الكهرباء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ، في بيان لها بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن ٤ مناطق بمدينة العريش، اليوم الأربعاء ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحآ وحتي الساعة الثانية ظهرآ وذلك لعمل صيانة جسيمه علي موزع حي ضاحية السلام الديزل(جهد ٢٢).

أعمال الصيانة:

وقد حددت الشركة في بيان لها المناطق الاربعة التي ستشملها أعمال الصيانة وهي:-

اولا:مناطق سرق العريش وهي :

- الرائد العربي - الريسة بالكامل - مصنع المكرونة - خلف مستشفي العريش العام

ثانيا:مناطق قريبة من الساحل وهي :

- كرم أبو نجيلة - منطقة قسم ثاني الجديد - إستراحة عرفات - منطقة آل ياسر

ثالثا: مناطق وسط مدينة العريش وهي:

_ شارع ٢٣ يوليو _منطقة بنك القاهرة - منطقة قسم ثاني القديم

رابعا : مناطق جنوب العريش وهي:



- شارع البريد _ المشروع القديم - منطقة الحجاوي و السلايمة - الصفا بالكامل - نادي ٦ أكتوبر .



