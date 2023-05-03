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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة العريش

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

أكدت شركة توزيع الكهرباء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ،  في بيان لها بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن ٤ مناطق بمدينة العريش،  اليوم الأربعاء ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحآ وحتي الساعة الثانية ظهرآ وذلك لعمل صيانة جسيمه علي موزع حي ضاحية السلام الديزل(جهد ٢٢).

 

أعمال الصيانة:

 

وقد حددت الشركة في بيان لها المناطق الاربعة   التي ستشملها أعمال الصيانة وهي:-

اولا:مناطق سرق العريش وهي :

- الرائد العربي - الريسة بالكامل - مصنع المكرونة - خلف مستشفي العريش العام 

ثانيا:مناطق قريبة من الساحل وهي :

- كرم أبو نجيلة - منطقة قسم ثاني الجديد - إستراحة عرفات - منطقة آل ياسر

ثالثا: مناطق وسط مدينة العريش  وهي:

_ شارع ٢٣ يوليو _منطقة بنك القاهرة - منطقة قسم ثاني القديم 
رابعا : مناطق جنوب العريش وهي:


- شارع البريد _ المشروع القديم - منطقة الحجاوي و السلايمة -  الصفا بالكامل - نادي ٦ أكتوبر .

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العريش مناطق الكهرباء التيار صيانة

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