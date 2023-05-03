استعدادا لفصل الصيف.. رفع كفاءة الكورنيش البحري بالعريش

استعدادا لموسم الصيف القادم ٢٠٢٣م.، قرر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، رفع كفاءة الكورنيش البحري تنفيذا بقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،بشأن استعدادا المحافظة لفصل الصيف.

و سيتم بداية الأسبوع القادم إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء لإنارة الكورنيش وتغذيته بالكابلات اللازمة بعد سرقتها؛ كما سيتم تشغيل الحمامات العامة لخدمة رواد الشاطيء على طول مناطق الخدمات الساحلية.



مضمار خاص بالخيول :

وأكد رئيس مدينة العريش أنه سيتم تحديد مضمار خاص للخيول والحيوانات الترفيهية بعيده عن اماكن تواجد المواطنين، كما تم الاتفاق علي اضافة منظر جمالي للمخيمات الموسمية على طول الساحل. مع الاهتمام بعملية النظافة، حرصا علي أهمية شاطئ البحر لأهالي مدينة العريش.