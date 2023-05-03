أخبار التكنولوجيا| وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في سرعة انهيار بنك سيليكون فالي.. واحذر ميزة واتساب الجديدة تعرضك للاختراق

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد منصة Bluesky عبارة عن تطبيق للتواصل الاجتماعي، حيث أصبحت المنصة تشتهر مؤخرا بين المستخدمين الذين يبحثون عن خيار مختلف عن تويتر Twitter، وفي الوقت الذي تواجه فيه منصة تويتر صعوباتها الخاصة تحت ملكية إيلون ماسك، تضع منصة Bluesky نفسها كمنافس شرس.



كشفت دراسة بحثية أن وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها منصة تويتر Twitter لعبت دورا في سرعة انهيار بنك سيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه في شهر مارس الماضي، بعدما كان البنك الـ 16 بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة بلغت أكثر من 200 مليار دولار.



حذر خبراء الأمن السيبراني من الخطورة المحتملة التي تشكلها ميزة واتساب WhatsApp الجديدة، والتي أتاحت للمستخدمين إمكانية تشغيل واتساب على 4 أجهزة مختلفة برقم هاتف واحد، وعلى الرغم من أن الميزة مفيدة للأفراد والشركات والمؤسسات إلا أنها تمثل خطرا .



أكدت شركة جوجل إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة Pixel 7a في الولايات المتحدة الأمريكية في 10 مايو المقبل، حيث نشرت الشركة في الهند “Google India” على حسابها الرسمي على موقع تويتر قدوم الهاتف في هذا الموعد.



يعد هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي أطلقتها شركة شاومي الصينية في الفترة الأخيرة حيث حاز على إعجاب الكثير من مقيمي الهواتف، حيث يتميز الهاتف بوجود مواصفات قياسية مع سعر مناسب للغاية في ظل ارتفاع أسعار هواتف الفلاجشيب عالميا.



يحتاج الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب إلى قفل التطبيق وكذلك رسائل الدردشة الخاصة بهم لحماية خصوصيتهم بشكل عام ، وأيضا حفاظا على محتوى هذه الرسائل عند التعرض لاختراق أو حدوث مشكلة ما.