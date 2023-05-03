عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في سرعة انهيار بنك سيليكون فالي.. واحذر ميزة واتساب الجديدة تعرضك للاختراق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تنافس تويتر.. كل ما تريد معرفته عن منصة Bluesky التي أسسها جاك دورسي


تعد منصة Bluesky عبارة عن تطبيق للتواصل الاجتماعي، حيث أصبحت المنصة تشتهر مؤخرا بين المستخدمين الذين يبحثون عن خيار مختلف عن تويتر Twitter، وفي الوقت الذي تواجه فيه منصة تويتر صعوباتها الخاصة تحت ملكية إيلون ماسك، تضع منصة Bluesky نفسها كمنافس شرس.

 

دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في سرعة انهيار بنك سيليكون فالي


كشفت دراسة بحثية أن وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها منصة تويتر Twitter  لعبت دورا في سرعة انهيار بنك سيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه في شهر مارس الماضي، بعدما كان البنك الـ 16 بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة بلغت أكثر من 200 مليار دولار.

 

احذر.. ميزة واتساب الجديدة تعرضك للاختراق


حذر خبراء الأمن السيبراني من الخطورة المحتملة التي تشكلها ميزة واتساب WhatsApp الجديدة، والتي أتاحت للمستخدمين إمكانية تشغيل واتساب على 4 أجهزة مختلفة  برقم هاتف واحد، وعلى الرغم من أن الميزة مفيدة للأفراد والشركات والمؤسسات إلا أنها تمثل خطرا .

 

جوجل تؤكد إطلاق هاتفها Pixel 7a في هذا الموعد بمواصفات مميزة


أكدت شركة جوجل إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة Pixel 7a في الولايات المتحدة الأمريكية في 10 مايو المقبل، حيث نشرت الشركة في الهند “Google India” على حسابها الرسمي على موقع تويتر قدوم الهاتف في هذا الموعد.

 

أفضل موبايل من شاومي للفئة المتوسطة والشبابية في السوق المصرية


يعد هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي أطلقتها شركة شاومي الصينية في الفترة الأخيرة حيث حاز على إعجاب الكثير من مقيمي الهواتف، حيث يتميز الهاتف بوجود مواصفات قياسية مع سعر مناسب للغاية في ظل ارتفاع أسعار هواتف الفلاجشيب عالميا.

 

اعرف إزاي تقفل واتساب وتخفي الرسائل على آيفون وأندرويد


يحتاج الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب إلى قفل التطبيق وكذلك رسائل الدردشة الخاصة بهم لحماية خصوصيتهم بشكل عام ، وأيضا حفاظا على محتوى هذه الرسائل عند التعرض لاختراق أو حدوث مشكلة ما.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

ترشيحاتنا

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ