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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| سيدات طائرة الزمالك يتوجن بكأس مصر على حساب الأهلي.. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على قطاع غزة

صدى البلد

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة على مدار مساء الساعات القلية الماضية، نسردها لكم في موجز اخباري بعنوان حدث ليلا عبر السطور القادمة .

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