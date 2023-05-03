حدث ليلا| سيدات طائرة الزمالك يتوجن بكأس مصر على حساب الأهلي.. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على قطاع غزة

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة على مدار مساء الساعات القلية الماضية، نسردها لكم في موجز اخباري بعنوان حدث ليلا عبر السطور القادمة .

«القومي للحضارة» ينفي إقامة حفل الفنانة أصالة داخل المتحف

قبل الافتتاح بساعات.. جلسة تجمع مجلس الحوار الوطني برموز وقيادات سياسية

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

للمرة الأولى من 4 عقود|طائرة سيدات الزمالك تتوّج بكأس مصر على حساب الأهلي

بعد أزمة السوبر.. خالد الغندور يدعو نجوم الزمالك القدامى لاجتماع عاجل

المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني يشكر السيسي لاستقباله السودانيين في مصر

الملك تشارلز يتلقى صفعة من البريطانيين في يوم تتويجه.. ما الأمر؟

وسط دوي صافرات الإنذار.. القبة الحديدية تتصدى لصواريخ من غزة

اتفاق بين إسرائيل وفصائل غزة على وقف إطلاق النار