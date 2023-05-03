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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توافق مصري- كيني لحل أزمة السودان والجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

"توافق مصري ـ كيني على ضرورة حل الأزمة السودانية"، و"اليوم .. الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني" أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وعددا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "توافق مصري ـ كيني على ضرورة حل الأزمة السودانية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" في صفحتها الأولى أن الرئيس السيسي تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات الأزمة في السودان، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدى إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيا واقتصاديا، وصولا إلى تحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر، وتعزيز مسار التنمية والبناء.

وتم أيضا خلال الاتصال مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في مختلف المجالات، خاصة على صعيد التبادل التجاري، وكذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية.

كما اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تدعيم العمل الإفريقي المشترك، في ضوء الدور الحيوي لمصر وكينيا في هذا الصدد.

كما أبرزت صحيفة "الجمهورية" حوار الرئيس السيسي أمس مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي" إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعـرقها، على هامش زيــارة رئيس وزراء اليابان «فوميو كيشيدا» لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجاري.

وأكــد الرئيس السيسي على موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيراً إلــى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شئون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعـــرض مــوقــف مصر من التطورات في السودان، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لــوقــف وتثبيت إطـــلاق الــنــار وتهيئة المــنــاخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الحوار تطرق إلى عدد من الموضوعات منها الــعــلاقــات المــصــريــة اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة. 

كما أكد الرئيس حرص مصر واليابان عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الـثنائي في مختلف المجالات، وأشاد بقوة العلاقات بين الدولتين وأطــر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية. 

كما نوه الرئيس إلــى التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الـــدول السبع الصناعية الــكــبــرى، لإيــجــاد حــلــول وتــســويــات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمــة الروسية الأوكرانية، وأزمــات الغذاء والطاقة والتمويل.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اليوم .. الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني"، أن فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تنطلق اليوم بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. 

ونقلت الصحيفة عن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشــوان قوله - في تصريحات - إنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، تمت دعوة ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها اليوم داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر. 

وأكدت إدارة الحوار أن الحوار يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، شارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحــدة؛ لمناقشة العديد من ُي القضايا والمقترحات المقدمة؛ بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وتحت عنوان "مدبولي: سرعة تسلم المباني الخدمية المنفذة بمبادرة حياة كريمة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شدد على سرعة تسلم المباني الخدمية التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري وذلك بهدف تشغيلها واستفادة السكان بها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استعراضه، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستعدادات المرحلة الثانية، في اجتماع عقده أمس بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عبد العظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة المشروع، والمهندس أحمد رمضان، مدير عام المشروعات لمبادرة «حياة كريمة» بالشركة، والمهندس علاء الزناتي، من شركة "دار الهندسة".

من جانبها، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أنه تم بالفعل تجهيز جزء كبير من الأراضي المقرر استخدامها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بغرض تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور أحمد عبد العظيم عرض، تقريرا حول الموقف التنفيذي بالمرحلة الأولى من المبادرة والإجراءات التي يتم اتخاذها لدفع سير العمل بمشروعات المبادرة بالمحافظات المستهدفة، لضمان التنفيذ وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث تشمل المرحلة الأولى 1477 قرية في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية. كما استعرض ملخصا حول الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وتحت عنوان "الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع اليمن"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق الركن محسن محمد حسين الداعري وزير دفاع اليمن والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. 

وأوضح أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير دفاع اليمن، بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. رضا حجازي وزيــر التربية والتعليم والتعليم الفني، يعقد اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن استعدادات الــوزارة النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الــدراسي 2022-2023 واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين الامتحانات وطمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة بين الطلاب.

وتحت عنوان "3 يونيو بدء امتحانات الفصل الثاني بجامعة الأزهر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر أعلن استعداد كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ السبت 3 يونيو القادم وتنتهي الخميس 29 من الشهر ذاته، بينما تبدأ امتحانات التصفية للفرق النهائية السبت الموافق 2 سبتمبر المقبل.

توافق مصري توافق مصري ـ كيني السيسي السودان الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

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