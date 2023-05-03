الجهاد: انتهت جولة من جولات المواجهة وتبقى المقاومة مستمرة

قال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، إن المقاتلين أثبتوا وفائهم والتزامهم بالدفاع عن أبناء شعبهم ، وأن سرايا القدس والمقاومة الباسلة أبدعت في ردها على جريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان الذي سطر ملحمة بطولة منقطعة النظير.

واضاف:" سيظل الشيخ خضر عدنان عنواناً للنهج الحر المقاوم الذي يأبى الخنوع والاستسلام، وسيظل اسمه راية وعلماً لكل السائرين في طريق الحرية".

واكد ان جولة من جولات المواجهة انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف وشيئًا فشيئًا يقترب فجر الحرية والنصر بإذن الله.



وعاهد سلمي الا تضل بوصلة المقاومة الطريق ومواصلة العمل لأجل الأسرى وحريتهم .