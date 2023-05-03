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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: التبادل التجاري بين مصر وكينيا يصل لـ 653 مليون دولار سنويًا.. فيديو

مصر وكينيا
مصر وكينيا

أكد صبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي، أن الاتصال الهاتفي مابين الرئيس السيسي ونظيره الكيني يعتبر غاية في الأهمية؛ لأنه جاء في توقيت تشهد فيه القارة الإفريقية العديد من الاضطرابات، وخاصة مايحدث في السودان الآن، متابعًا أن أساس هذا الاتصال كان منصبًا على الأزمة السودانية بجانب بحث العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا.

وقال “عبد الحفيظ” خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية هند النعساني والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن العلاقات المصرية الكينية علاقات وطيدة بدأت في العصر الحديث مع حركة الاستقلال، ومصر كانت شريك فيها، حيث دعمت العديد من الدول الإفريقية في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف أن مصر وكينيا تجمعهما علاقات وطيدة في الفترة الأخيرة على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري، والذي يصل لـ 653 مليون دولار سنويًا، لافتًا إلى أن مصر تصدر لـ كينيا الأجهزة الكهربائية وبطاريات السيارات والأجهزة التكنولوجية وغيرها

وتعد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر في دول الشرق الإفريقي، بالإضافة إلى التعاون في مجال المياه أيضًا، والعلاقات المصرية الكينية وطيدة وممتدة منذ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
 

مصر كينيا مصر وكينيا السيسي التبادل التجاري

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