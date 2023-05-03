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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قلوب بلا رحمة.. العثور على طفل رضيع أسفل كوبري بالمحلة والأمن يحقق

الطفل الرضيع بالحضانة
الطفل الرضيع بالحضانة مستشفي المحلة العام

شهدت منطقة كوبري الفريق رضا حافظ بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، صباح اليوم عثور المارة من المواطنين علي طفل رضيع ملفوف بقطعة من القماش ملقي أسفل الكوبري تزامنا مع تناهي صرخاته وٱلامه الأمر الذي جذب المارة وتم الاتصال بالجهات المعنية وإيداع الطفل الرضيع بالحضانة مستشفي المحلة العام .

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وكانت غرفة العمليات بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، رصدت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء مدينة المحلة الكبرى، صورا للطفل الرضيع وضع داخل كرتونة ورقية ووضعه أسفل الأعمدة الخرسانية الكوبري الفريق رضا حافظ بنطاق دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

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وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلى حضانة مستشفى المحلة العام لتوفير الرعاية الصحية الكاملة .

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كما تم إخطار الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض الطفل الرضيع علي أطباء حضانة الأطفال بمستشفي المحلة العام .

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الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية ب التواصل الاجتماعي الجهات المعنية الطفل الرضيع العثور على طفل رضيع الفريق رضا حافظ المحلة الكبرى المحلة العام

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