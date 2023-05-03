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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: 100 صاروخ أطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة يوم أمس، بلغ أكثر من 100 صاروخ نحو مستوطنات الاحتلال.

ووفقا للقناة الـ 12 العبرية، فإن سلطات الاحتلال رصدت 104 عمليات إطلاق، مشيرة إلى أنه تم اعتراض 24 صاروخا ، وسقط 48 صاروخا في مناطق مفتوحة، والباقي سقط قرب الشريط الحدودي.

وفق وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن التوصل لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحالة الطبيعية في الجبهة الداخلية، وذلك بعد شن سلسلة من الغارات على قطاع غزة.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “في ختام تقييم الوضع ومتابعة لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تقرر العودة إلى حالة روتين طبيعية في الجبهة الداخلية”.

كما نشر مقطع فيديو يوثق الغارات الجوية الواسعة والتي استهدفت مواقع ومجمعات وأنفاق حماس في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من الليلة، أن طائراته قصفت معسكر تدريب ومواقع لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية أغارت قبل قليل على مجمع عسكري كان يستخدم كمعسكر تدريب لمنظمة حماس، بالإضافة إلى موقع عسكري يحوي على مستودع أسلحة وموقع آخر لإنتاج الأسلحة ومجمع تدريب للحركة.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه في المقابل، أغارت الطائرات على موقعين لإنتاج الأسلحة يستخدمها فرع الإنتاج التابع لحماس ومصنع أسمنت يستخدم لبناء بنى تحتية تابعة للحركة، بالإضافة إلى موقع عسكري للقوة البحرية التابعة لحماس ونفق تحت الأرض تابعة للحركة في جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الغارات الواسعة تأتي ردًّا على إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تشكل ضربة لقدرات حماس التسليحية.

كما حمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، متوعدًا بأنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل على حد قوله.

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